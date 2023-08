Luísa Sonza leva fãs à loucura com vídeo postado no Instagram

Um vídeo de apenas 25 segundos postado no feed do instagram pela cantora Luísa Sonza deixou seus fãs enlouquecidos.

Minhas lindezas, parece a Luísa Sonza tá começando os trabalhos com alguns spoilers do seu novo álbum “Escândalo Íntimo” e tudo isso foi por causa do vídeo de 25 segundos em que a cantora aparece “toda machucada” e em abatida. Alguns especulam que a imagem tem uma ligação com a faixa Penhasco, que pertencente ao álbum Doce 22. Lembrando que o single terá uma nova versão em Escândalo Íntimo, o novo álbum de Sonza.

Tudo indica que a postagem é apenas uma das maneiras que a artista escolheu para promover seu novo disco, que chegará às plataformas digitais no dia 29 de agosto. Sonza já havia dito do que Escândalo Íntimo se tratava: “Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo”, disse nas redes sociais. E ainda concluiu: “Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpada por tudo que fiz comigo”.

Confira ao vídeo completo: