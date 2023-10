Luísa Sonza ficou incomodada com pergunta de jornalista sobre racismo?

A cantora deu uma entrevista para o Fantástico e foi entrevistada pela Polliana Abritta, que levantou questionamentos diante do caso de racismo que ocorreu

A web ficou louca com o possível mau comportamento de Luísa Sonza frente às câmeras da Globo para o Fantástico. As notícias contaram que ela ficou bem incomodada com a pergunta sobre racismo vinda da jornalista Poliana Abritta. Léo Dias confirmou o incômodo da cantora diante de uma fonte bem próxima dela.

A assessoria da cantora ficou incomodada também com o fato de que um pedaço da entrevista vazou na web e já toma conta do tribunal da internet, principalmente do Twitter.

“A informação da Poliana estava equivocada e bem mal apurada, e foi tendenciosa. Muito triste tudo isso”, falaram sobre o questionamento da apresentadora. Vale ressaltar que o caso de injúria racial tramitou na justiça entre 2021 e 2022 como danos morais.