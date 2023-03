Luisa Sonza expõe insatisfação com a gravadora Universal: “Nem me responde no Whats”

Cantor usou as redes sociais para mostrar sua insatisfação com a gravadora que não quer deixar ela soltar seu show no YouTube

Vou dizer uma coisa para vocês, mas o que tem de artista sofrendo com gravadora, não está escrito. Luisa Sonza mostrou que está passando por perrengues com a Universal e disse que eles nem a respondem no WhatsApp. Tudo começou com a loirinha do pop querendo soltar seu show no Youtube e eles não aceitando. O show tá gravado e pronto e eu só queria lançar as versões ao vivo e simplesmente a @umusicbrasil não libera. Eu ofereci tudo, dar os direitos qualquer coisa. Eles podem ficar com toda a droga do dinheiro, só quero lançar o ao vivo OCDDM/ DOCE 22. + — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 3, 2023 “A real é que muitas das gravadoras não têm o mínimo respeito pelo artista e pela arte. Se escondem atrás de contratos e sempre saem com o papinho “é assim que funciona”. O que eles não entendem é que na verdade eles que precisam da gente e não o contrário”, escreveu ela.