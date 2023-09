Luísa Sonza continuará cantando “Chico” nos seus shows

Mesmo após o termino do namoro e traição, a cantora tomou a decisão de não tirar a música que homenageia o ex do seu setlist de shows.

Minha gente, a minha amiga Luísa Sonza mandou avisar que teremos a performance de “Chico” na turnê sim! Mesmo com o término conturbado do relacionamento dos dois.

A decepção que sofreu com o seu ex não fez com que a artista retirasse a canção do seu setlist. “É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui”, afirmou a loirinha.

Luísa e Chico tinham assumido o namoro em julho deste ano. A cantora de 25 anos confirmou o fim do namoro ao vivo no Mais Você no último dia 20 e chorou ao ler um texto sobre traição.