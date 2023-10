Luísa Sonza classifica ataques como cruéis e dispara: “Não esperava passar de novo”

A cantora deu uma entrevista para a jornalista Foquinha e abriu o seu coração diante de todo bafafá envolvendo a traição de Chico Veiga e o hate que ela sofreu

Luísa Sonza não ficou calada em entrevista para Foquinha e contou detalhes sobre o fim do seu relacionamento com Chico Veiga, que veio com muito hate para a cantora. Vale ressaltar que a equipe dela teve que tirá-la das redes sociais por causa do volume de críticas diante do fato. Luísa ainda classificou os ataques como cruéis e que ela não esperava passar por isso de novo.

“Não acho que seja saudável ou que tenha algo que me faça bem. Acho que é muito cruel, muito doentio. Acho também que foi um estopim assim, de algo que eu não esperava passar de novo”, desabafou.

Ela ainda completa: “Isso é muito importante porque eu acho que fui muito atravessada por muitos anos pela rede social, pela opinião alheia, foi muito dolorido e doentio por muito tempo”, Luísa relembrou os ataques na época da separação com Whindersson Nunes.

“Minha vida foi muito atravessada, já ultrapassou qualquer limite que eu imaginava e que eu podia confiar, sabe, assim ‘ah não, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo’ ? A real é que ninguém sabe de nada, ninguém conhece, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã”, a loira justificou.