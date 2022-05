Luísa Sonza revela mania estranha

Cantora revelou gostar de tomar banho no escuro

Excêntrico, mas quero testar, não nego. Luísa Sonza revelou em seu Twitter que tomar banho no escuro é muito melhor do que com a luz ligada. Alguns especialistas dizem que o banho no escuro é capaz de relaxar mais o corpo e a mente.

Tomar banho no escuro é mt melhor do q c a luz ligada — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 2, 2022

Alguns internautas fizeram brincadeiras com uma foto antiga postada pela cantora, dizendo que o escuro faz ela não enxergar a sujeira de seu pé. Aloca (risos)

E é por isso que tu tá indo com pé nessa imundícia para cama, não vê a sujeira pic.twitter.com/1GnLH6WVNH — luizin (@LuiizFiilho) May 3, 2022

Dá para acreditar que o banho no escuro consegue auxiliar na saúde da nossa visão? Já quero experimentar na minha banheira, porque além dos benefícios, ele tira o cansaço excessivo de um dia estressante.