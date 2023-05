Luisa Mell sempre querendo aparecer, agora nas custas de simples caso da capivara

Defensora dos animais sempre esteve envolvida nas causas animais, mas a web não deixou de comentar que ela sempre está envolvida em polêmica e usa disso para ficar em evidência

Quem conhece Luisa Mell sabe que a vida dela na mídia foi toda montada em cima dos problemas alheios, quem lembra do casarão do centro de São Paulo? O programa animal que ela dava um tom sensacionalista na RedeTV? Sempre ela tem um lado extremamente tóxico, levando a melhor e exibicionista em tudo, não priva nem a vida pessoal.

O caso da capivara foi o mais recente que ela se meteu, pedindo para que o Ibama fizesse a captura do animal criado por um influenciador que gravava conteúdo com o bicho no Tik Tok. Não demorou para o assunto tomar uma proporção maior que ela e Filó ser tirada de Agenor e devolvida para a natureza no meio de muito choro.

Quando Juliette ganhou dois cães de raça também foi julgada pela defensora dos animais dizendo que ela poderia ter adotado os animais ao invés de tê-los comprado.

Não foi muito diferente do caso da mulher que vivia na casa abandonada no centro de São Paulo. Luisa Mell entrou na casa da mulher que vivia longe dos holofotes e fez o “resgate” dos animais. Na época, a mulher chegou a chorar e dizer que os animais estavam sendo tomados dela.

Sabemos que a Luisa gosta de uma polêmica para poder aparecer, mas já deu de sensacionalismo, não?