Luisa Mell foi processada por se apropriar de ingresso de Lollapalooza

De acordo com o jornalista, Gabriel Perline, a influenciadora se apropriou da correspondência que tinha o ingresso era avaliado em R$1 mil

Tome de lá, e tome de cá! De acordo com o jornalista Gabriel Perline, Luisa Mell foi processada por se apropriar de uma correspondência que não era sua. O envelope continha o passaporte do festival Lollapalooza no valor de R$1 mil e a influenciadora ainda tentou jogar a culpa no porteiro do seu prédio.

A história parece meio confusa, mas o comprador do ingresso, Pedro Pradanos Zarzosa, mudou-se para um prédio a 250m de sua antiga casa, onde no momento mora Luisa.

O engenheiro ia ao antigo prédio em busca do envelope com o ingresso e era informado que nada tinha chegado ali em seu nome. A filha de Pedro entrou em contato com a organização do evento que informou que o pacote tinha sido assinado pelo porteiro, que entregou para a nova dona do apartamento.

Luisa tentou resolver pagando metade do valor do ingresso e depois teve o ex-marido oferecendo o valor integral, mas Pedro decidiu resolver isso na justiça. O engenheiro acusa a influenciadora de apropriação indevida de um item pessoal, violação de correspondência e também por se recusar a devolver o valor integral do ingresso.