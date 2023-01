Luisa Marilac quer tatuar o nome do ministro Alexandre de Moraes

Influenciadora postou um vídeo do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e comentou o desejo

A-LO-CA! Luisa Marilac é o terror dos bolsonaristas que odeiam Alexandre de Moraes. A musa usou o seu Instagram postando um vídeo do ministro e revelou que quer tatuar o nome do “bofe”. Amo! Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luisa Marilac Da Silva (@luisamarilacc) “Vou tatuar o nome desse bofe”, escreveu ela enquanto o vídeo trazia o texto: “Prisão não é colônia de férias”.