Luisa Marilac faz homenagem à Xuxa com tatuagem

Neste sábado (26), a youtuber conta sobre a nova tatuagem que fez em homenagem para a eterna rainha dos baixinhos.

Gente, a Luisa Marilac fez uma live para falar com seus seguidores sobre sua nova tatuagem que fez homenagem à eterna rainha dos baixinhos, a apresentadora Xuxa Meneghel e também mencionou uma tatuagem faria para cumprir uma promessa feita para Nossa Senhora Aparecida. E meus amores, a colunista que vos escreve conseguiu uma declaração exclusiva dessa diva maravilhosa sobre as suas novas tatuagens:

“Eu sou apaixonada pela Xuxa desde que me entendo por gente. Xuxa tem uma importância muito grande na minha vida. Tive uma mãe narcisista, venho de uma família muito pobre. Na infância, eu sofri muitos abusos e não tinha muitos motivos para comemorar. Acho que os poucos momentos de alegria que eu tinha era uma TV em preto e branco, aquelas que tinha que dar uma porrada nela, para assistir Xuxa. Em muitos momentos que tinha inúmeros motivos para chorar, Xuxa me deu motivos para sorrir. Ela faz parte da minha vida e da minha infância, e temos que aprender a homenagear as pessoas que amamos enquanto estão vivas e não esperar morrer. Só carinho e respeito por essa diva maravilhosa e por fazer essa homenagem a ela”, disse ela.



E sobre a tatuagem que prometeu para Nossa Senhora Aparecida, Marilac deu detalhes sobre essa promessa:

“Eu tinha que pagar uma promessa que fiz pelo meu sobrinho. E também aproveitei para fazer uma nova promessa em homenagem á um fã meu que está esperando um transplante de coração. Pedindo á Nossa Senhora que abençoe o tratamento dele e apareça um coração para ele logo. “

Ela conta que decidi fazer a tatuagem da Xuxa e a que havia prometido ao seu sobrinho primeiro, pois a própria confessou que ela não é tão tolerante a dor. E por causa disso, infelizmente não conseguiu fazer a tatuagem em homenagem para seu fã.

“Eu iria tatuar o espelho de Oxum com Nossa Senhora Aparecido dentro dele. Mas eu vou ter de mudar essa promessa, eu vou ter que ir ao Santuário falar com ela, porque dói muito tatuar. Não pretendo tatuar, nunca mais algo no meu corpo, tá repreendido em nome de Jesus. Vou lá no santuário para conversar com ela, para pedir misericórdia e fazer outra promessa no lugar para esse meu fã que precisa de um transplante de coração urgente”.

Sobre a tatuagem da Xuxa, Luísa conseguiu um autógrafo da rainha dos baixinhos através de um amigo. Ela também disse que seu desejo inicial era a própria Xuxa autografasse diretamente na pele dela, mas agradeceu de não ter feito isso, pois dependendo do tamanho que a Xuxa fizesse o autógrafo, ela teria sofrido muito no processo de tatuar.

Marilac ainda relatou o preconceito que sofreu ao entrar em contato com alguns estúdios de tatuagem para marcar horário.

“Travesti sofre preconceito até nessas horas. Enquanto eu estava vendo estúdios de tatuagem, entrei em contato com duas pessoas. Quando estava escrevendo as mensagens, elas foram super simpáticas. Assim que mandei áudio e viram que o tom de voz da Luísa Marilac era um pouco mais grosso. Uma deixou de me responder; a outra disse que não tinha disponibilidade de horário e entraria em contato quando pudesse. Até nisso, a gente sente o preconceito. Aí descobri um estúdio chamado Go Go Tattoo, sei lá o nome do studio. As meninas foram mega simpáticas comigo, disseram que gostaram de mim logo de cara. Então, já mandei logo áudio, me descrevendo e caso eu sentisse preconceito, partiria para outra. Até para fazer uma tatuagem, a travesti sofre preconceito. Aí fui no studio, foi tudo maravilhoso, as meninas foram muito simpáticas. Apesar da dor da tatuagem, fui super bem recebida e bem tratada.”