Luisa Marilac faz greve de fome por caso de transfobia em supermercado da Rede Condor

Sheilla Goudiny tentou usar o banheiro da rede de supermercados e foi atacada verbalmente por uma mulher cis que alegava que o banheiro também era usado por crianças

Luisa Marilac segue firme e forte em sua live contra o caso de transfobia que aconteceu em um supermercado da Rede Condor. A musa permanece ao vivo, em greve de fome ao contar o caso de Sheilla Goudiny que foi atacada por uma mulher cis ao tentar usar o banheiro do supermercado.

A intenção de Luisa é que o caso chegue na grande mídia e que algo seja feito a partir de então. No episódio, um funcionário do mercado ajudou a impedir que Sheilla usasse o banheiro.

“Nós somos a minoria de todos na sigla, tenho certeza que estão falando neste momento que estou errada, mas dentro do nosso meio, ninguém liga pra gente, os gays são unidos, mas quando a gente está em perigo, ninguém se une. Uma coisa que acontece com travesti não é a mesma coisa que com gay, ninguém faz nada”, disse.