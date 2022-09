Luísa Marilac culpa Rede Globo por complicações com sua prótese de silicone

Luísa foi internada às pressas com uma inflamação generalizada.

A rainha do meme ‘bons drinks’, Luísa Marilac, foi internada às pressas, na última sexta-feira (09), devido a uma inflamação generalizada, causada pelo uso irregular de próteses de silicone nos seios.

A escritora passou por uma cirurgia de emergência, que foi feita pelo Dr. Thiago Marra, uma das maiores referências brasileiras na área, onde foram retiradas as próteses mamárias.

Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, Luísa atribui a Rede Globo parte da culpa da inflamação que quase a levou à morte.

“Estou vendo televisão e vejo a minha cara, você viu né? Na Rede Globo, ‘Luísa matou!’. Você acha que tem alguma coisa a ver?”, perguntou a ativista ao Dr. Marra, que também estava presente no vídeo.

E continuou: “ Eu não tinha abertura na prótese daquele jeito, do momento que eu vi aquilo eu tomei um susto tão grande, eu comecei a me tremer, acelerar, eu passei mal e no outro dia de manhã estava um buraco deste tamanho na prótese (sinalizando com as mãos).”

Para quem não lembra, há pouco tempo, a Rede Globo confundiu a ativista com uma criminosa, durante uma transmissão ao vivo.

Confira abaixo o vídeo que foi publicado por Luísa no YouTube: