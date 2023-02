Luís Ernesto Lacombe revela briga com William Bonner 

O jornalista criticou um projeto que foi desenvolvido por Bonner para o G1.

Em entrevista ao “Brasil Paralelo”, o renomado jornalista Luís Ernesto Lacombe se mostrou bem conservador em relação a aparência que os profissionais do jornalismo devem ter, o que acabou lhe rendendo uma briga com o âncora do Jornal Nacional, William Bonner.

“Um dia, estava no ar um boletim. (…) A Globo colocou uns meninos para fazer a apresentação desses boletins, com piercings, tatuagens e as camisas sempre com coisas escritas, logomarcas, referências a filmes, bandas de rock’, iniciou o jornalista.

E aí veio a treta. Discordando das mudanças que a Rede Globo estava implantando no jornalismo, Luis comentou com um de seus colegas de profissão, o qual ele não citou o nome, a sua opinião.

‘Eu estava conversando com um amigo, não vi a aproximação do Bonner e estava criticando. Falei ‘puxa vida, tudo o que a gente aprendeu que não devia acontecer está aí. (…) Não ouvi nada do que ele (o apresentador do boletim) falou porque até agora estou olhando as tatuagens dele, o que está escrito na camisa, estou impressionado com esses piercings que ele tem. Está me dando uma agonia”, contou.

Porém, logo após dar sua opinião, Lacombe foi interrompido por Bonner que não gostou do posicionamento do jornalista e lhe explicou o motivo das mudanças que estavam sendo implantadas.

“Não, Lacombe, eu participei desse projeto. É para mostrar que a Globo está nas plataformas digitais e que tem esse público mais jovem que lida com tecnologia…”, disse, Bonner, segundo Lacombe.

Mostrando não ter mudado seu pensamento a respeito das mudanças de visual que foram feitas em alguns jornalistas, Lacombe concluiu ressaltando que a informação sempre tem que vir em primeiro lugar.

‘A informação em primeiro lugar, a questão toda em televisão é essa. Como a televisão mexe com a vaidade, há jornalistas que se acham mais importantes do que a informação, os fatos. Não somos, absolutamente não somos”, concluiu o jornalista.