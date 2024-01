Luigi é o sexto eliminado do BBB24

Nosso muso das caras e bocas e dos VT´s vai poder brilhar aqui fora no mundo dos memes, porque nosso querido Luigi deu adeus ao BBB. O brother competiu uma vaga no reality com Isabelle, Alane, e Juninho, mas acabou levando a pior.

O vendedor recebeu apenas 7,29% dos votos, deu adeus ao prêmio milionário e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 30.

A cunhã recebeu 61,02% dos votos, seguida pela bailarina com 19,55% e o motoboy com 12,14% dos votos.