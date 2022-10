Ludmilla vai parar no hospital depois de show: “Saí do palco direto para o hospital”

A cantora passou mal depois de uma apresentação em Curitiba e precisou dar entrada no hospital

Que susto Lud, não brinca com nosso coraçãozinho não que ele é frágil. Aloca! A cantora precisou ser hospitalizada no domingo (09) depois de passar mal após o show em Curitiba. Não demorou muito para que ela aparecesse no Instagram para falar com seus seguidores e dar mais detalhes sobre seu estado de saúde.

“Galera, saí do palco direto pro hospital aqui em Curitiba, graças a Deus não é nada grave.Resumindo um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada. Tô bem, me sentindo bem melhor”, contou ela.

Logo em seguida, Lud apareceu no quarto se alimentando: “Já tô bem e jantando no quarto”. Se recupere rápido que estou ansiosa para nos encontrarmos no Numadice no Rio.