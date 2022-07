Ludmilla é elogiada por série na Globoplay: “Ela é uma gênia”

Diretor de Arcanjo Renegado rasgou seda para a cantora

De vento em popa, a carreira de Ludmilla vai para além dos palcos e adentra as séries com uma estreia pra lá de sensacional em ‘Arcanjo Renegado’. O diretor da série rasgou o verbo para a cantora, não deixando de elogiar sua performance na série do Globoplay.

“Ela é uma gênia, pegou rápido, tem habilidade, amei trabalhar com ela”, disse Heitor Dhalia, diretor da série.

Para quem não sabe, Lud dá vida a personagem Diana, uma policial que surgirá na segunda temporada da série, que estreia em agosto. Ansiosos? Eu aqui no Leblon já fiz propaganda para todas as minhas amigas.