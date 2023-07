Ludmilla recusa Beats de Pedro Sampaio e afirma: ‘“Eu só bebo Budweiser”

A atitude da cantora foi associada a sua polêmica com a cantora Anitta, porém, tudo não passou de cláusulas contratuais.

Gente, que torta de climão! Nesta sexta-feira (21), viralizou um vídeo na web, em que, durante um show, o cantor e DJ Pedro Sampaio oferece uma bebida para a cantora Ludmilla, que, sem pensar duas vezes, negou a bebida do amigo.

Porém, o climão realmente aconteceu porque, para quem não sabe, a dona do Numanice é patrocinada pela marca de cerveja Budweiser, enquanto a bebida que o nosso amado PE-DRO SAM-PA-IO ofereceu para ela faz parte da linha de produtos da Beats.

🚨 VEJA: Ludmilla recusa BEATS do Pedro Sampaio durante show:



“Só bebo Budweiser”. pic.twitter.com/LUClYGYLd7 — POPTime (@siteptbr) July 21, 2023

No twitter, muitos internautas associaram a reação da cantora a sua treta com a também cantora Anitta, afinal, a Gilr From Rio é patrocinada pela Beats, porém, ao que tudo indica Ludmilla reagiu de tal forma, pois, devido a cláusulas contratuais, quando uma marca patrocina um artista, o mesmo não pode aparecer publicamente consumindo produtos de marcas concorrentes,