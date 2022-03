Vocês pensaram que Ludmilla não ia apoiar o Lula, né?

Cantora convidou candidato a presidência do Brasil para show e demonstrou apoio a sua candidatura

Mordeu a língua, mas mordeu forte, porque qualquer resquício Bolsominion que tinha no corpo de Ludmilla saiu com o convite para Lula ir assistir seu show ontem (29). A cantora não exitou em fazer o “L” em apoio ao candidato à presidência do Brasil.

Na conta oficial de Lula no Twitter ele escreve: “Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias?”. Ideia é o que não falta, meu amor.

Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias? #EquipeLula pic.twitter.com/ztJdz5FcmP — Lula (@LulaOficial) March 30, 2022

Todos os fãs da cantora ficaram chocados com o encontro, pois pensavam que ela apoiava o Sr. Bolsonaro, mas não, agora que ela demonstrou apoio a Lula, podem curtir Numanice sem culpa, sem dor, sem pressão (risos).

O próximo convidado do numanice, lulinhaaaa❤️ https://t.co/RnoHw2jBFf — LUDMILLA 🏍 (@Ludmilla) March 30, 2022

Será que podemos esperar Lula em um Numanice versão 2.0? Não nego que eu amaria.

Já espero um festival para os comícios de Lula, nada menos que isso, porque tantos famosos apoiam o candidato que não seria nada difícil ou ruim uma coisa dessa acontecer.