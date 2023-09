Ludmilla desmente alfinetada em Anitta: “Vai tomar no c*, mano que ódio”

A cantora desmentiu que ela tenha curtido o tweet que fala sobre a vitória de Anitta no VMA em relação a sua vitória no Grammy Latino

Ludmilla não quer saber de guerra com ninguém, tanto que está em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, curtindo a vida. Acontece que, de acordo com a cantora, algum membro de sua equipe curtiu um tweet que pode servir como uma alfinetada para Anitta, vencedora do VMA.

“É tipo tudo muito artificial. Ela claramente é muito conectada lá fora e aí todo evento performa uma música que ninguém conhece, ganhou um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional”, escreveu o internauta que teve a curtida de Lud.

A cantora contou que desfez a ação e ainda ressaltou que não está usando redes sociais, pois está descansando, de férias em Angra. “Gente tô em Angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu tô, porque não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok”, escreveu.