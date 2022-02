BABADO! Ludmilla debocha de Gustavo, que sem saber diz não ter medo da cantora!

O participante está afim de colocar Brunna no paredão sem medo do fandom da cantora

Após Brunna atender ao ‘Big Fone’ e colocar Gustavo no paredão nesta sexta-feira, (18), o brother disse a Douglas e Lucas que a puxaria ao paredão, em um possível contragolpe, porque não tem medo de Ludmilla. Grandão, sem medo, meu povo!

Aliás, o bacharel em Direito já tinha dito isso há dias atrás, pois Eli comentou que Arthur Aguiar não usou seu contragolpe contra a dançarina, porque não ia comprar briga contra Lud. E o rapaz disse que era ridículo a pessoa deixar de votar nela, por causa de quem ela é esposa.

Numa conversa entre Eliezer,DG e Gustavo estavam comentando o último paredão e o Eliezer explicou os motivos de Arthur não ter escolhido a Brunna,e o Gustavo falou "Esse negócio de não votar na pessoa porquê mina porque ela é esposa da Ludmilla e vai ter…vai tomar banho"#BBB22 pic.twitter.com/XwOC2DaU3F — Squad Brumilla Moments Vídeos 🍹🦄 (@SBMomentsVideos) February 19, 2022

E sem saber, quando Brunna indicou Gustavo ao paredão no ‘Big Fone’, a cantora debochou do rapaz em seu Twitter e postou um áudio dizendo: “Aê Gustavo, a plantinha carnívora te morde, veado! Paredão, querido, paredão! Já sabe o que fazer né meu povo? Vamo bora, vamo bora! Cuidado com a planta!”. Eitaaaaaaa! É disso que o Brasil gosta!

Será que vai ter mutirão a Lud na terça-feira, (22)? Lembrando que ele ainda pode escapar do paredão pelo ‘Bate-Volta’ amanhã, (19).