Ludmilla compra igreja evangélica no RJ para pastora

Olha ela! Ludmilla investiu alto em um igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, para dar de presente o imóvel para sua pastora. As más línguas ainda me disseram que ela equipou o tempo com equipamentos de primeira linha. A pastora que comanda os cultos na igreja chama-se Adriana Pereira.

Brunna Gonçalves deu a notícia por meio de seu Instagram: “Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo!! Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias. Cada dia mais me orgulho de você”, declarou Brunna.

“Obrigado por ter agarrado esse ministério, obrigado por tudo que você tem feito por nós, sou grata a Deus pela sua vida e por tudo que você está fazendo pela casa de oração”, escreveu a pastora.