Ludmilla alfineta cantores sertanejos e é rebatida por Cristiano

A cantora afirmou que eles vivem em uma realidade completamente diferente da que é vivida pelo povo.

Faltando menos de uma semana para o segundo turno das eleições presidenciais, já era de se esperar que o clima entre os apoiadores do candidato Lula e do candidato Bolsonaro fosse esquentar. Durante uma entrevista dada no Prêmio Multishow, a cantora Ludmilla fez uma declaração polêmica, alfinetando os artistas sertanejos que apoiam a reeleição de Bolsonaro.

“Acho que a questão dos sertanejos apoiarem o outro candidato tem a ver com a realidade deles. Eles vivem uma realidade completamente diferente. Nós do funk e artistas que viemos da periferia estamos próximos das pessoas, do povão mesmo, que foi bastante atingido por esse governo. É L de Lula”, declarou a artista.

Após essa declaração, Ludmilla começou a ser atacada por apoiadores do candidato à reeleição e, através de seu twitter, pediu a ajuda de seus fãs para se defender. “Pessoal que também vota no papi Lula, favor irem me defender nos comentários nas minhas fotos kkk porque tem um bando de doido me atacando kkk Beijo e conto com vocês.”

Porém os anônimos não foram os únicos a rebater a declaração da funkeira. Defendendo a sua classe de artista, o cantor Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, comentou sobre o assunto em uma publicação feita pelo colunista Leo Dias. “Nem eu tenho condições de manter todo mundo bem. Mas quando a coisa aperta, estamos aqui por um bem maior. Dizer que o sertanejo não pensa no povo é uma ofensa.”