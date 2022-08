Luciano Huck sobre paternidade: “Tem uma coisa espiritual do encontro”

Angélica e Luciano Huck são duas almas gêmeas, acho eles até parecidos fisicamente, vocês não acham? Em uma entrevista divulgada pelo canal ‘Mina Bem Estar’, com a apresentadora Angélica, o marido e também apresentador Luciano Huck abriu o jogo sobre paternidade. Ele contou que o primeiro filho do casal, Joaquim, não foi planejado e Angélica engravidou quando eles estavam há quatro meses juntos.

“Eu acho que tem uma coisa meio espiritual, do encontro, sabe?! Acho que não é uma coisa só desse plano de encontro. É maior que isso.” Falou Huck. Ele também comentou sobre a chegada do segundo filho. Benicio, que apesar de achar que será igual ao primeiro eles são diferentes, assim como todos os irmãos. Ele complementou dizendo que espera que os filhos, apesar do dinheiro que eles têm, “precisam olhar no outro do outro, se interessar pelo outro”.

Questionado sobre a chegada da filha, Eva, Luciano conta sobre a intimidade sobre ele e a filha “Ela descobriu o quanto ela manda em mim, achei que ela não ia descobrir tão cedo, ela já descobriu.” Contou o apresentador. A loira revelou que depois da chagada da filha, ela se tornou feminista e ela não era.

O apresentador revelou que nunca tinha pensado em paternidade antes dos filhos. (Reprodução YouTube)