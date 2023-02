Luciano Huck sente alívio ao ver Lula cuidando das família atingidas pelas chuvas

Apresentador usou a redes sociais e disse que humanidade sempre vem antes da rivalidade

Não é de hoje que Luciano Huck opina na política do país e com as fortes chuvas que atingiram o litoral paulista não foi diferente. O apresentador usou o Twitter e disse que se sente alívio ao ver que Lula está ajudando a cuidar das família atingidas

“Dá alívio ver o presidente e o governador de São Paulo trabalhando juntos pra cuidar das famílias atingidas e combater os estragos da chuva no litoral de SP. Algo óbvio mas que parecia ter sido esquecido há pouco tempo: humanidade SEMPRE vem antes de rivalidade”, escreveu.

Na época das eleições, Luciano foi citado como um possível nome para ocupar o cargo de presidente da república. Será que vem aí nos próximos anos?