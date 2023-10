Luciano Huck pega metrô lotado na China: ”Nunca vi tanta gente”

O apresentador se jogou na aventura e não deixou de contar detalhes sobre a aventura na China

Luciano Huck ficou chocado com a quantidade de gente no metrô da China. No sábado (14), ele contou detalhes sobre a sua viagem e fez diversos registros diante de tudo que rolou na aventura. O apresentador chegou a pegar metrô no país estrangeiro por causa do trânsito.

“O metrô aqui na China é uma loucura, nunca vi tanta gente na minha vida inteira, nunca vi nada igual”, disse sobre a experiência. “Muito organizado, muito silencioso, mas muita gente”, comentou como é lá do outro lado do mundo.

Angélica acompanhou o esposo na viagem e os companheiros de trabalho também.