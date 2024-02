Luciano Huck lamentou fala de Lula sobre a guerra em Israel

Eitaaaaa gente! Estou passeando pelo search da plataforma X (antigo Twitter) e me deparo com essa publicação do apresentador Luciano Huck criticando sem dó as falas do presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra em Israel.

“Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado Palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente @LulaOficial. O que acontece em Gaza hj é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas a sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui pra paz.”, disse Huck.

Tudo isso começou quando Lula estava respondendo a uma pergunta sobre a decisão de seu governo de fazer novos aportes de recursos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA) e em seguida, ele afirmou categoricamente que “o que está acontecendo na Faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio” e ainda fez referência às ações do ditador nazista Adolf Hitler contra os judeus.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse ele, durante a entrevista coletiva que encerrou sua viagem à Etiópia.