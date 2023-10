Luciano Huck cria climão com Louro Mané no Mais Você

O apresentador não é grande fã das performances do papagaio e reclamou ao vivo no programa Mais Você : “Terrível”.

Meus amores, quem não já acostumou a ouvir a cantoria do Louro Mané todos os dias na abertura do programa Mais Você. Nesta quarta-feira (25), o apresentador Luciano Huck fez uma participação através de uma chamada de vídeo e já chegou reclamando da cantoria do filho do saudoso Louro José: “Ana Maria, bom dia. A única coisa terrível é acordar com o Louro cantando. Pela madrugada”, disparou.

“Faço com prazer, meu irmãozinho do céu. Pra despertar todo mundo”, respondeu Louro Mané, com muito bom humor e rindo. “Eu percebi”, disse Huck.

Ana Maria Braga também se divertiu com a situação: “Eu tô investindo na carreira dele pra levar lá no programa de música que tem domingo, pra falar ‘olha, quem sabe leve jeito'”.

“Depois da sua performance maravilhosa e irretocável no Lip Sync, Ana, agora a gente bota o Louro pra cantar”, brincou Huck. “Gostei dessa história aí, vamos investir”, acrescentou o papagaio.

Vale lembrar que o atual fantoche é interpretado por Fabio Caniatto, que entrou no time do Mais Você em abril de 2022. Anteriormente, Tom Veiga era o responsável por interpretar Louro José – ele morreu em novembro de 2020, aos 47 anos, após sofrer um AVC.