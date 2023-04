Luciano Huck comenta reforma do Ensino Médio e leva coió da web: “Você não é professor”

O apresentador do ‘Domingão’ usou as redes sociais para dizer que a implementação não deveria voltar a estaca zero

O apresentador do ‘Domingão’ levou uns bons puxões de orelha da web ao comentar sobre a Reforma do Ensino Médio. O apresentador do programa da Globo disse que a Reforma seria benéfica para os alunos e o tweet ganhou visibilidade de educadores por todo o Brasil, que não deixaram de responder à altura.

“O Novo Ensino Médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente”, escreveu Luciano.

Um internauta, nomeado de Jones Manoel, respondeu ao tweet: “Prezado, você não é professor, não é educador, não é estudioso da área, não é estudante, não trabalha com ensino e não é líder político. Guarde sua opinião para você, foquei no seu programa ruim e deixe de fazer lobby para grupos econômicos privados da educação”, disparou.

Nath Finanças ainda questiona se os filhos de Luciano Huck já estudaram em escola pública. “Sugiro escutar os profissionais da educação que estão todos os dias lutando por direitos básicos nas escolas. Um exemplo é a falta de água potável, sabe?”, finalizou.