Luciano Estevan cria perfil no Only Fans

Ex-BBB não tem nenhum conteúdo publicado na plataforma, mas já deu um passo para nossa imaginação fértil

O que tem de chato e um carisma de centavos, Luciano tem de gostoso com um shape de dar inveja em qualquer um, e não demora muito para vermos muito mais do corpo do rapaz. O ex-BBB acaba de criar um perfil no Only Fans, plataforma de conteúdo adulto.

Nada foi postado ainda, mas a minha curiosidade já está acesa em cima de informações e fotos para conferir tudinho.

Luciano cria conta no Only Fans (Foto: Reprodução)

“Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade. Quero usar meus onlyfans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta”, disse.

O ator ainda está seguindo uma dieta rigorosa para manter o shape, seria um preparo para uma virada de chave na vida de Luciano? Não sabemos, mas vamos conferir assim que os conteúdos saírem.

Aguardo pelo Only Fans de milhões.