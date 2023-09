Luciano Camargo conta testemunho de conversão: “Fui arrebatado pelo amor de Jesus Cristo”

O cantor usou suas redes sociais para contar detalhes sobre sua conversão e não deixou de mencionar o seus fãs e amigos diante da decisão de converter ao cristianismo

Luciano Camargo usou suas redes sociais para contar seu testemunho diante da sua conversão por uma vida ao lado de Deus. O cantor lembrou o momento em que escolheu viver o amor de Deus e não escondeu que demorou para chegar onde está hoje.

“Quando eu comecei a namorar a Fau, ela já era evangélica e, depois que casamos, por eu viajar muito e ela me acompanhar em todos os shows, fui o responsável pelo afastamento dela da igreja. Eu não tinha um dia de folga, enquanto ela sempre orava por mim e pela minha conversão”, começou ele.

Luciano ainda fala das filhas e da sequência agitada de shows e compromissos com a carreira. “Um dia, eu resolvi ir à igreja (foi por conta minha mesmo), até então ia para acompanhar a minha amada…. Mas um dia a palavra pregada pelo nosso pastor veio direto para mim… “Mas foi no dia 11 de junho de 2020, numa tarde no meio à pandemia, que eu me curvei ao Senhor. Recordo que eu liguei um dia antes para o Pastor Hilder, meu querido pastor e irmão, e disse que queria saber tudo sobre batismo e ele me respondeu: “Claro! Que dia posso te chamar?” Bom, nós estávamos vivendo uma pandemia e não podíamos nos encontrar, marcamos por face time e, naquela tarde, em plena pandemia, minha mulher saiu de casa e eu fiquei sozinho.”

“Foi quando, no meio da conversa com o nosso pastor, eu fui arrebatado pelo amor de Jesus Cristo… Naquele momento, eu só sabia chorar, não era choro de emoção, mas eu senti na pele uma sensação inexplicável, era um choro sem lógica para os homens… Era um choro de bebê recém-nascido… Foi assim a minha conversão, foi assim que nasci de novo… Eu não lembro do dia em que nasci do ventre abençoado de minha mãe, mas sei exatamente o dia e hora do meu nascimento no Senhor”, finalizou o testemunho.