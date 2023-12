Luciane Dom rebate nota da Infraero: “O racismo de todo dia não se vê em câmeras de segurança”

Luciane Dom não deitou para nota da Infraero dizendo que não houve inspeção no cabelo da cantora por parte do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A cantora usou suas redes sociais e postou que o racismo não se vê em câmeras de segurança, ressaltando que tudo foi muito sútil.

“Eu sei o que ouvi hoje no scam. Foi tudo muito rápido e sutil, o racismo de todo dia não se vê câmeras de segurança. Peço que parem o assédio e a reprodução dessa violência. Vamos seguir”, disse.

Estou acompanhando essa história bem de perto para pegar todos os detalhes.