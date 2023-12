Luciana Gimenez sobre partida do filho para o exterior: “Uivava de desespero. De saudade. Faz falta no dia a dia”

Em entrevista ao podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL, com Tati Bernardi, ela contou que sentiu muito a falta do seu filho no início

Luciana Gimenez soltou a voz e contou detalhes sobre a ida do seu filho do exterior para Nova York. Lucas Jagger se mudou há 5 anos e a apresentadora revelou que uma vez ela uivou de saudade do seu filho e disse que ele faz falta no seu dia a dia. “Acredito muito nesse modelo de que tem que se virar sozinho e tal. Quando ele foi, achei que ia ficar bem, mas teve um dia que eu gritava tanto. Foi um dia só. Entrei no meu quarto, eu uivava de desespero. De saudade. Faz falta no dia a dia”, contou ela ao podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL. Segundo ela, o tempo curou as feridas e ela foi se acostumado. “Tudo na vida a gente se acostuma. Eu estava um tempo sem ver ele, uns dois meses, mas a gente se fala direto. Acho que não chorei tanto porque eu tinha o Lorenzo, mas quando esse for, não fico nem aqui pra contar história. Vou atrás deles”.