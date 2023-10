Luciana Gimenez revela que viagens são gatilhos para a sua ansiedade

Diferente do que muitos imaginam, a apresentadora confessa que enfrentar um novo roteiro lhe causa desespero.

Minha gente, recentemente, a minha maravilhosíssima apresentadora Luciana Gimenez publicou alguns vídeos em suas redes sociais, onde ela revela que tem muito medo de viajar e que encarar um novo roteiro toda vez que sai de sua rotina é um gatilho para as suas crises de ansiedade e de pânico.

“As pessoas que não me conhecem falam: ‘você viaja super bem’. Todas as vezes em que vou viajar, tenho crise de ansiedade. Começa a me dar um desespero, acabo falando: ‘Não quero ir mais’. Quando estou viajando com os meus filhos é um pouco melhor, já reparei. Fico até com febre. Não é que não goste de viajar. Eu fico tão ansiosa, quero que dê certo. No final, quando está tudo arrumado, fico tensa e começo a pegar coisa. É uma neurose. Saio com uma sacola cheia de coisa que não preciso”, desabafou a apresentadora, que complementou:

“Hoje, para piorar, um trânsito que está fazendo em São Paulo… é inacreditável, começou a chover. Estou com mais ansiedade ainda. Acho que para o aeroporto hoje vou demorar umas três ou quatro horas”.