Luciana Gimenez possui 17 bolsas Hermés, fora as que estão no cofre

Apresentadora abriu as portas do seu closet para Matheus Mazzafera e revelou uma coleção de bolsas Hermés

Minha gente, já vi muita gente colecionar muita coisa, mas no nível Luciana Gimenez, jamais! A gata coleciona as belíssimas Hermés em seu closet, das maiores às menores. Matheus Mazzafera contou 17 bolsas, fora as que estão no cofre.

“17 Hermés, uma de croco que fica no cofre”, conta Matheus ao lado da musa. O influencer ainda complementa: “É uma cobertura” e Luciana explica que não sai com elas para rua, principalmente o modelo de croco.

Luciana Gimenez conta que tem 17 Hermés (Foto: Reprodução)

Para quem está se perguntando o que é uma bolsa Hermés, vou explicar. O modelo Birkin da marca é o mais famoso e queridinho das famosas, chegando a custar entre US$ 9.000 e mais de US$ 500.000, de acordo com a CNN Brasil.

Gimenez contou que são anos e anos para conseguir fazer a coleção de Hermés crescer da forma que cresceu e que suas aparições são raras. “De casa para um evento, do evento para casa, só”, explicou Luciana.

A gata ainda contou que faz um bazar para desapegar das peças e juntar fundos para as instituições que necessitam. “Fiz um bazar agora, ajudamos algumas escolas que estavam precisando”, contou.

Não sei vocês, mas eu fiquei perplexa com a beleza das Hermés e dos meus amados Louboutins. Ai morri aqui, meu coração não aguenta.