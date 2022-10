Lúcia Veríssimo posta foto beijando Cássia Kis: “Sem hipocrisia e falso moralismo”

Atriz publicou uma foto beijando Cássia após comentário homofóbico da atriz em entrevista

Depois de dizer que homem com homem não gera filhos que isso era ensinado nas escolas, Cássia Kis sente o gostinho do cancelamento. Lívia Veríssimo se mostrou indignada com a declaração da “amiga” e usou seu Instagram para mostrar que não quer falso moralismo nas redes, publicando uma foto das duas se beijando.

Isso mesmo que vocês leram, Cássia e Lívia trocando uns beijinhos. O momento ganhou destaque no feed e a legenda ainda deu um show de coió na colega de trabalho.

“Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. SIM, É A CÁSSIA KISS QUEM ESTÁ ME BEIJANDO”, escreveu.