Luci Pereira, a Creuza de Travessia, sofre ataques xenofóbicos, na Barra da Tijuca

Após ser atacada verbalmente pelo homem, com medo de que algo pior acontecesse, a atriz continuou andando, deixando o agressor falando sozinho.

Gente, após quase 4 meses do início da novela Travessia podemos afirmar que um dos melhores personagem da trama é a Creuza, né? Mas infelizmente o mundo em que vivemos é recheado de preconceitos inexplicáveis que atingem pessoas maravilhosas como a intérprete da empregada doméstica, a atriz Luci Pereira.

Nesta quinta-feira (02), a atriz utilizou suas redes sociais para expor que foi vítima de xenofobia, enquanto caminhava pela Barra da Tijuca. A atriz relata que enquanto estava na rua, um senhor lhe abordou e eles começaram a conversar sobre a novela.

“Oi, minha gente. Vou contar uma coisinha pra vocês, uma historinha, assim, inusitada. Hoje eu fui pra rua, né? Estava andando pra ir no mercado, de repente, um senhor me abordou. E, aí, começou a falar da novela e tal. Até aí, tudo bem”, introduziu a atriz.

Porém, segundo ela, os ataques começaram logo após o homem questionar de onde a atriz era. Tendo respondido ser da Paraíba, o senhor fez diversos ataques xenofóbicos a Luci, que com medo de que algo pior acontecesse, virou as costas e continuou andando, deixando o homem falando sozinho.

“De repente, ele me perguntou assim: ‘você é de onde?’ Aí, eu disse ‘sou de Campina Grande, na Paraíba. Aí, ele disse: ‘pois é, você devia voltar pra lá, que lá é seu lugar. Uma mulher, com essa voz feia, fazendo novela? Tá fazendo o que aqui? Me xingou um monte. Saí andando porque podia até acontecer outra coisa de repente, né? E ficou lá falando sozinho. Pra vocês verem como chegam, né, as pessoas a serem intolerantes, preconceituosas. Dele, eu senti apenas pena, lamentável. Não é mesmo?”, concluiu Luci.