Lucas volta a dar em cima de Pitel

Ao ver a sister tomando sol perto da piscina, Buda foi até ela para lhe fazer elogios.

Gente, eu não consigo nem imaginar como deve estar a cabeça da ex-mulher do participante do BBB24, Lucas Henrique, carinhosamente apelidado pelo público como Lucas Calabreso, isso porque, o mesmo vem mostrando traços de infidelidade dentro do programa ao soltar diversas cantadas direcionadas a também participante Pitel.

Após se declarar para a “esposa”, afirmando que ela é a pessoa que ele mais ama no mundo, nesta quarta-feira (06), ao ver Pitel tomando sol, Buda foi até a sister e lhe deu mais uma cantada.

“Você acordou muito cheirosa hoje.”, disse o Calabreso.

Pitel, que já demonstrou um certo incômodo com as atitudes do aliado, em especial por ele ser casado, chegou até a se confundir ao responder o elogio.

“Obrigada, são seus ouvidos… é o seu nariz”