Meu Deus! Lucas Viana sofre tentativa de sequestro em São Paulo e é salvo pela Fé: “Me sinto abençoado”

O vencedor da ‘Fazenda’ apareceu bem assustado em suas redes sociais viu?

A coisa está cada vez mais perigosa! Na madrugada deste sábado, (7), o vencedor da ‘Fazenda 11’, Lucas Viana, contou que sofreu uma tentativa de sequestro em São Paulo.

“Galera, eu preciso compartilhar a experiencia mais louca que tive na minha vida. Estou tremendo até agora. Eu sofri um mini sequestro agora”, começou a contar Lucas. Segundo ele, três rapazes bateram com armas no vidro do seu carro e entraram no seu carro — um do seu lado e dois no banco de trás.

“O que estava do meu lado disse: “É, meu jovem, não sei o que você tem não, mas eu ia te dar uma coronhada e te desmaiar para roubar seu carro. Só faz o que eu tô pedindo. Agradece teu Santo””, revelou Viana. O influenciador contou emocionado que ele foi dirigindo durante cinco minutos e no caminho, os deixou em um lugar estranho. E estava tocando hino gospel em seu carro durante o trajeto.

“Um dos caras atrás me reconheceu e disse que a mãe torceu muito por mim. Ele disse: “Você é muito temente a Deus né?” e eu não sabia me comportar”, contou Lucas. Ele ainda disse que o sequestrador pediu para o influenciador orar por eles. Eu tô arrepiada!

Lucas mostrou que eles não roubaram nada dele e aproveitou para agradecer a Deus. “Eu fico impressionado como é imenso o amor de Deus né? Como que é imenso a misericórdia D’Ele nas nossas vidas. As vezes a gente tem tantas bençãos e eu penso: “Será que sou merecedor de tudo isso?”. Nunca deixo de fazer minhas orações antes de dormir e acredito que esse é o motivo. Passo por tantas situações e minha saúda fica intacta. Me sinto muito abençoado”, disse emocionado. Ele pediu ainda para que seus fãs tomem muito cuidado ao dirigir e ao parar em sinais vermelhos.

Por fim, Lucas mostrou que terminou, ontem, (6), o cronograma que se propôs a fazer de leitura da Bíblia. Lindo né? Saúde e bençãos ao Lucas sempre!