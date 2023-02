Lucas Souza rebate alfinetadas de Jojo e revela poderes da cantora: “Mandava nudes para o ex-segurança de Gabriel Monteiro”

O militar revela que a cantora humilhava e desmerecia sua aparência.

Gente, começou a trocação de farpas. Após a cantora Jojo Todynho abrir um live e sem papas na língua falar tudo o que estava entalado em sua garganta a respeito de seu ex-marido, o militar Lucas Souza, o gato não abaixou a cabeça não. Através de seu instagram, Lucas aproveitou a oportunidade e acusou a cantora de trocar mensagens com outros homens, enquanto eles ainda eram casados.

O militar afirma que, no dia em que pediu Jojo em casamento, ele flagrou a cantora trocando mensagens com o ex-segurança do ex-vereador Gabriel Monteiro, com quem a mesma já se relacionou.

“Abro o Instagram da Jojo e [vejo] mensagem de Paulo. É o ex-segurança do Gabriel Monteiro, e por sinal a Jojo teve um relacionamento com o Gabriel Monteiro”, revelou o militar.

Porém, ao contrário do que estão imaginando, segundo Lucas, Jojo não trocava mensagens com o ex-segurança para saber notícias de seu ex, mas sim para flertar com ele, chegando até a mandar nudes para o homem.

“Ela falava por mensagem que ela queria ele [o segurança]: [Usava emoji com] carinha de apaixonada, esses assuntos de ‘quero você’, mandava nudes e essas coisas”, contou o ex da cantora.

E não parou por aí não, o ex-marido da cantora afirmou que durante o casamento, além de tudo o que já citei a cima ela o humilhava e desprezava sua aparência.

“[Ela dizia:] ‘esse homem é maravilhoso, esse homem é lindo, olha esse negão com o abdome trincado. E você aí, não treina, não faz dieta’. Nunca cobrei a Jojo sobre corpo e ela me cobrava. Me desmerecia o tempo inteiro, me rebaixava o tempo inteiro”, confessou Lucas.

