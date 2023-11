Lucas Souza fala sobre polêmicas envolvendo Jojo Todynho

O ex-fazenda volta a afirmar que seu único sentimento pela cantora é de gratidão.

Meus amores, durante a sua participação no podcast Link Podcast, o ex-fazenda e ex-marido da cantora Jojo Todynho resolveu se pronunciar a respeitos das últimas declarações que a famosa fez a seu respeito, envolvendo o fim do casamento deles, a sua sexualidade e até supostos envolvimento com drogas.

“Sobre a questão da Jojo,eu não vou mais falar, não vou mais me pronunciar, porque a gente sem querer acaba deixando uma ‘deixa’. Isso vem vindo ano após ano. Todo mês após a nossa separação acontece alguma coisa. Eu acho que é muito dessa questão de falar alguma coisa e deixar uma ‘deixa’. Eu não quero fazer qualquer tipo de acusação”, afirmou o ex-fazenda.

Por fim, Lucas afirma que seu único sentimento por Jojo é gratidão e assume que, por falta de maturidade acabou cometendo erros.

“Meu posicionamento sobre a Jojo é único: tenho gratidão por você. Você foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi um relacionamento que só me amadureceu. Tive erros por causa de imaturidade, como garoto. Não vou mais me pronunciar sobre a Jojo, senão essa história vai ser eterna, vai ficar rendendo”, finalizou o ex-Fazenda.