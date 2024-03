Lucas Souza desabafa sobre fim de namoro com Jaquelline

Vish! Lucas Souza abriu o seu coração após as notícias se espalharem sobre o fim do seu relacionamento com Jaquelline, vencedora da Fazenda 15. O anúncio veio por meio das redes sociais da morena no domingo (10).

“Jaquelline é a mulher da minha vida! Eu amo ela! Independente de qualquer coisa vou continuar amando!”, declarou o ex-participante de ‘A Fazenda 15’. Em outra postagem, ele complementou: “Tenho certeza que é só um momento ruim!”, escreveu.

Enquanto isso, ela escreveu: “É com esse amor em pedaços e os olhos cheios de lágrimas que venho dizer a vcs que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo pra nos entendermos melhor. Amo vocês”, ressaltou em suas redes.