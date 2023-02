Lucas Souza acusa Jojo Todynho de ser preconceituosa: “Bolsonarista de primeira”

O militar afirma que a cantora lhe falava que a parada gay vai contra os seus princípios.

Eita! E o babado só aumenta. Após revelar que Jojo trocava mensagens e até nudes com o ex-segurança de seu ex, o ex-vereador Gabriel Monteiro, o militar Lucas Souza revelou algo que intrigou o público, principalmente a comunidade LGBTQIA+.

De acordo com o militar, a dona do hit “Arrasou Viado”, que em seu clipe traz a presença de diversas tipos representatividades da comunidade, como gays, trans, drag queens, dentre outros, além de ser uma apoiadora fiel do ex- presidente Jair Bolsonaro, é uma preconceituosas de mão cheia.

“Maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, porque realmente, uma pessoa negra e gorda que veio de periferia. Tanto preconceito que sofreu e ser tão preconceituosa, arrogante e desumilde como você é. Bolsonarista de primeira, que odeia e fala mal de todos os artistas”, revelou o ex da cantora.

Por fim, Lucas ainda expõe que, a cantora que prega tanto o amor, na verdade não queria se apresentar na parada gay, pois o evento vai contra as suas crenças, afirmando que a mesma só foi para não perder seus contratos e que comprou a briga com a cantora gospel Bruna Karla, para ganhar ibope em sua carreira musical.

“Se você quer expor detalhes, eu vou expor detalhes também. Sua bolsonarista! Que você não queria ir para a Parada Gay, porque você não gostava. Que você comprou uma briga com aquela cantora gospel para chegar na Parada Gay bombando. E você não queria estar lá. Você só foi para não perder contrato. Você não queria, você odeia parada gay. E você ia lá pregando sobre amor. E depois chegava em casa e dizia: ‘Eu estou indo contra as coisas que eu acredito’”, expôs o militar.

Ex de jojo todynho, lucas tirando a mascara dela nos story, dizendo que ela é uma Bolsonarista e que odeia ir nas paradas LGBT. pic.twitter.com/wxZf1H3wth — Geocimar (@geocxmar) February 10, 2023