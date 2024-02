Lucas Souza abre o jogo após declarações de Jojo Todynho: “É passado”

Depois de tudo que Jojo vem falando nas redes sociais, estava passando da hora de Lucas Souza colocar alguém para dar um parecer sobre o seu antigo relacionamento com a cantora. Vale ressaltar que Lucas está vivendo um relacionamento sério com Jaquelline, vencedora da Fazenda.

“Lucas se encontra na Europa com sua namorada. Amanhã conhecerá Paris. O seu antigo relacionamento com Jojo Todynho é passado. Atualmente ele está envolvido em seu atual relacionamento com a Jaqueline Grohalski e também em seus projetos pessoais e profissionais como ator. Acredito que Lucas deseja tudo de bom a Jojo”, disseram.

“Não deu certo, a vida seguiu, guerras aconteceram. Hoje ele está com uma mulher fod*, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele”, a cantora opinou sobre a nova namorada de seu ex-marido.