Lucas Penteado comenta desistência de Vanessa Lopes: “Na minha vez não foi dessa forma”

O ex-BBB ainda afirma que, infelizmente, o acolhimento no nosso país é feito de forma seletiva.

Amores, muitas pessoas ainda não estão acreditando na desistência da influenciadora Vanessa Lopes, do BBB24, afinal, apesar de toda a situação que estava acontecendo com ela, uma desistência não só mexe bastante com a estrutura do programa, como também vira o assunto da vez na web.

Diante disso, em meio a milhões de comentários sobre o assunto, um chamou bastante a atenção, o do ex-BBB Lucas Penteado, que também deixou a casa, no BBB21, devido a uma desistência.

“Dessa vez, aparentemente, a Vanessa Lopes estava muito mal. E as pessoas em vez de apontarem o dedo para ela dentro da casa, algumas […] a abraçaram, a aplaudiram quando ela saiu, e a internet está apoiando ela. Na minha vez não foi igual porque não foi dessa forma”, iniciou o ex-participante do reality, que logo em seguida lembrou como foi que aconteceu na sua vez.

“As pessoas na casa não apoiaram minha saída, quando saíram falaram mal de mim, falam até hoje sobre questões que aconteceram lá dentro. ninguém se preocupou com a minha situação psicológica. Quem se preocupou foram os fãs aqui fora, sendo que nem todos, porque ainda tinham haters, pessoas que me ofenderam na rua. Então, o acolhimento no nosso país é, sim, selectivo. Mas que bom que ela teve esse acolhimento. Que todo e qualquer ser humano mereceria ter”, relembrou Lucas Penteado.

Por fim, ele pede que os internautas não incentivem o Bullying e que tenham mais empatia com os próximos, em situações como essa: “Não fomentem bullying, não fomentem agressões, porque pode estar tirando a vida de alguém. Não incentive, isso não é comédia, isso não é piada. […] Falta de preocupação é falta de empatia”.