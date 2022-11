Lucas Guimarães revela que foi bloqueado por Ana Hickmann no Instagram: “O marido dela é muito ciumento”

O influencer revelou que recebeu o block há cerca de três anos.

Amores, não existe nada mais comum do que bloquear pessoas indesejadas e que disseminam hate sobre nós, mas bloquear pessoas que rasgam elogios? Essa é nova. Durante a sua estreia como um dos apresentadores da segunda temporada o podcast “PodCats”, o influenciador e ex-marido do humorista Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, revelou que é bloqueado no perfil oficial da apresentadora Ana Hickmann.

De acordo com Lucas, o block veio há cerca de três anos, após o influenciador encher a apresentadora de elogios.

Mas calma gente, ao que tudo indica, o block não partiu da loira e sim de seu marido, o CEO da Mid Pesquisas, Alexandre Correa Lima. Segundo o que Lucas falou no podcast, Alexandre é bem ciumento e tem o costume de bloquear as pessoas bonitas que dão em cima de Ana.

“Eu soube que o marido dela é muito ciumento e quando via que uma pessoa muito bonita dava em cima dela, ele ia lá e bloqueava”, contou o influenciador.