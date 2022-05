Mas já não tá bom? Lucas Guedez e Rafa Uccman, amigos de Gkay e Anitta, lançam podcast “PocCast”

A dupla já estava há meses com o novo projeto guardado a sete chaves

Eu acho que já está mais que suficiente, mas está nascendo mais um podcast: “PocCast”, criado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, amigos íntimos de Gkay e da poderosa Anitta.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, (18), nos Instagram’s de ambos, que cantaram a música tema do podcast: “Ai ai big big bom big big cast, a gente vai mostrar o nosso podcast” — eu amei essa música.

Rafa contou que eles queriam que o cenário desse a impressão de uma casa e estavam atrás do registro do nome para não dar problema algum. Lucas disse que estava muito feliz, porque eles conseguiram fazer o estúdio-cenário do jeitinho que eles queriam. E ‘tá lindo viu? Tem até campainha! É como se fosse a sala de uma casa mega clean e com poltronas que tem franjas — um luuuuxo.

E olha, os famosos já começaram a comentar na publicação, viu? Mari Gonzalez comentou que amou assim como o influenciador Vittor Fernando. Tata, que é dona do Poddelas, não teve rivalidade nenhuma e comentou que não vê a hora da primeira entrevista. E até Juliette comentou carinhas de coração.

Será que teremos muitos famosos sendo entrevistados pela dupla? Já ‘tô aqui esperando o kikiki — o burburinho como a dupla cita — que vai ser!