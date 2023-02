Lucas Gallina, ex-BBB, fatura R$600 mil com fotos dos pés

Atleta se aventurou na vida de produção de conteúdo adulto e não deixa de faturar alto

Olha ele! Depois de enfrentar um cancelamento colossal, Lucas Gallina aproveita os mimos de uma vida marcada na produção de conteúdo adulto. O ex-BBB abriu sua conta no Privacy e chega a ganhar R$600 mil pro mês com fotos íntimas, principalmente com seus pés atuando como protagonistas nas fotos.

De acordo com o Notícias da TV, o loiro faturou cerca de R$20 mil por dia no início de 2022. “Já vinham me pedindo isso há muito tempo. Eu recebo todos os tipos de pedidos para conteúdo, mas, acredite ou não, o mais pedido são fotos dos pés”, contou ele.

Na época de divulgação do seu perfil na plataforma ele anunciou que a cada 50 assinaturas, ele soltaria uma foto. “Eu não vejo isso como trabalho, faço isso mais para me conectar com o pessoal que gosta de mim e me acompanha, tanto postando conteúdo, quanto conversando pessoalmente com eles no chat”, afirmou.