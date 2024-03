Lucas flerta com sister no BBB 24 e esposa vira inimiga

O que? Estamos falando de traição dentro do BBB 24? Minhas fofoqueiras foram à loucura quando viram que Lucas Henrique estava flertando com Pitel e ficaram ansiosas para o pronunciamento de sua esposa que está fora do reality. Camila Moura desabafou e disse que precisou encarar a situação sem papas na língua.

Camila apagou todas as fotos que tinha ao lado de Lucas e o deixou de seguir no Instagram. Ela também privou a rede social. Foi aí que o burburinho começou. Horas depois, a professora resolveu deixar a página pública, que tinha apenas 148 seguidores pela manhã, e deixou bem claro, claríssimo, na descrição da bio o seguinte: “teamdavi”.

Ela ainda se pronunciou no Twitter: “É muito cansativo, sabe? Cara, dois meses vivendo em prol dele para isso? Uma coisa é certa, o pão que a Camila amassou, nem o diabo come!”.