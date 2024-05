Lucas do BBB 24 foi vítima de assalto na saída de evento na Zona Sul do Rio

Genteee, acabei de saber por uns amigos que moram na Gavea que o ex-BBB Lucas Buda e seus familiares foram assaltadas na madrugada deste domingo (26) no Rio de Janeiro. A equipe dele divulgou uma nota nas redes sociais informando o ocorrido.

“Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos. Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem”, dizia a nota.

Buda e sua família estavam cumprindo a agenda de evento no Festival Doce Maravilha, no Jockey Club, localizado na Gávea, zona sul do Rio. Segundo o comunicado, eles registraram boletim de ocorrência e a equipe do capoeirista solicitou que ignorasse qualquer tentativa de contato de Buda, na tentativa de evitar golpes.

Horas depois, Buda publicou um story relatando o susto. “Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Pouquinho antes de chegar em casa, a gente foi interceptado por um veículo, e três pessoas saíram armadas e levaram tudo: Levaram celular, levaram relógio, levaram documentos, carteira, enfim”, descreveu.

O ex-BBB ressaltou que ficar um tempo afastado das redes sociais para resolver “burocracias”. “Provavelmente vou ficar mais sumido por conta disso. Tô bem fisicamente, isso que importa, as coisas materiais a gente vai recuperando com o tempo e hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem apesar do que aconteceu. Obrigada pelo apoio e mensagens de carinho”, encerrou.