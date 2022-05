Lucas Guimarães se pronuncia sobre roubo em apartamento: “Tudo muito estranho”

Câmeras de segurança foram desligadas dias antes do roubo e milhões foram levados em jóias e eletrônicos

Esse quebra-cabeça está muito confuso, e quem começou vai ter que terminar, viu? Minha gente, entraram na casa de Carlinhos Maia e levaram tudo que podiam, principalmente seus relógios Rolex, socorro! Lucas Guimarães que está fora do Brasil a trabalho surgiu nos stories para comentar sobre o caso.

“Nosso apartamento foi invadido meia noite, e como vocês sabem estamos em busca da verdade, estamos decepcionados, tristes e eu estou desnorteado, não posso fazer muita coisa, estou fora do Brasil”, iniciou o influenciador.

Lucas ainda acredita que o roubo seja um mistério e algumas pessoas acreditam que o roubo tenha sido premeditado por alguém próximo dos dois. “Espero que nos ajudem a encontrar esses bandidos, sei que a verdade vai aparecer e está tudo muito estranho. Estou aqui fora a trabalho, passei mais de 3 meses sem meu Instagram, pedir muito, mas sei que quando a gente perde Deus substitui”, contou.

As câmeras de segurança foram desligadas dias antes do roubo e os ladrões levaram jóias e os relógios Rolex de Carlinhos, totalizando em um rombo de R$5 milhões. Pai amado!

Vale lembrar que três semanas antes Carlinhos Maia e Lucas Guimarães abriram as portas do apartamento em questão para receber a produção do programa da Eliana para o SBT. Carlinhos abriu os armários, mostrou sua coleção de tênis e seu apartamento luxuoso. Precisava?